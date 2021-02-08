В Управлении госохраны объясняют, что не допускают отстраненного от должности судьи председателя Конституционного суда Александра Тупицкого в здание суда по обращению Госбюро расследований.

Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить заявление об обеспечении иска председателя Конституционного суда Александра Тупицкого по поводу его недопуска сотрудниками Управления госохраны в здание КС.

Как сообщает пресс-служба ОАСК, сегодня на открытом судебном заседании ОАСК принял решение отказать в удовлетворении соответствующего заявления, поскольку суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для этого.

«Истцом не представлены надлежащие и допустимые доказательства в подтверждение существования очевидной опасности причинения вреда его правам и интересам до принятия решения по данному делу», - пояснили в суде.

По мнению суда, применение мер обеспечения иска, на которых настаивал Тупицкий, не может основываться на тех обстоятельствах, которыми он обосновывает свои исковые требования.

Отмечается, что такую оценку суд предоставляет исключительно при рассмотрении дела по существу.

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28 декабря 2020 председатель КС Тупицкий не явился по вызову в Офис генпрокурора. Сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему прислали по почте.

29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.

В КС заявили о незаконности и неконституционности указа президента об отстранении Тупицкого.

30 декабря сотрудники УГО не пропускали Тупицкого на рабочее место. Позже он прошел в здание суда по гостевому пропуску.

9 января 2021 года работники УГО снова не пропустили его в здание суда. В тот же день в ГБР заявили, что Тупицкий препятствует расследованию дела, в котором является подозреваемым. В бюро также отметили, что Тупицкий после получения уведомления о подозрении "имитирует его невручение, ненаступление статуса подозреваемого, посещая рабочее место".

В то же время в Управлении госохраны объяснили, что не допускают Тупицкого в здание Конституционного суда по обращению ГБР.

Вместе с тем 19 января Тупицкий в письме к генпрокурору заявил о готовности принять участие в процессуальных действиях в рамках открытого против него уголовного производства.

20-21 января сотрудники УГО снова не пропускали Тупицкого.

Он обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой созвать заседание СНБО из-за действий сотрудников УГО по "блокированию работы" Конституционного суда. По убеждению Тупицкого, существует реальный риск, что "сценарий блокирования", который реализуется в отношении Конституционного суда, может быть применен к другим государственным органам и государственным деятелям.

28 января Тупицкий подал в Окружной админсуд Киева иск к УГО по поводу недопуска его в здание Конституционного суда. Он просит признать противоправными действия сотрудников УГО.

Кроме того, он просит ОАСК обязать УГО и лиц, находящихся на службе в управлении, воздержаться от создания каких-либо препятствий в его допуске в здание КС.

Позже Тупицкий подал заявление об обеспечении этого иска до рассмотрения дела по существу.

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Автор: Антонина Доломанжи