В настоящее время ОАСК решает вопрос об открытии производства по административному иску отстраненного указом президента от должности судьи председателя Конституционного суда Александра Тупицкого.

Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий подал иск к Управлению госохраны по поводу недопуска его в здание суда.

Как сообщает пресс-служба Окружного админсуда Киева, в настоящее время суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Отмечается, что истец просит признать противоправными действия сотрудников УГО по недопуску его к исполнению им полномочий председателя КС.

Кроме того, Тупицкий просит ОАСК обязать УГО и лиц, находящихся на службе в управлении, воздержаться от совершения каких-либо препятствий по его допуску в рабочий кабинет в здании КС, в само здание КС, а также на земельный участок, на котором расположено здание суда.

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28 декабря 2020 года председатель КС Тупицкий не явился на вызов в Офис генпрокурора. Сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему прислали по почте.

29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.

В КС заявили о незаконности и неконституционности указа президента об отстранении Тупицкого.

30 декабря сотрудники УГО не пускали Тупицкого на рабочее место. Позже он прошел в здание суда по гостевому пропуску. 19 января 2021 года работники УГО опять не допустили Тупицкого в здание суда.

В тот же день в ГБР заявили, что Тупицкий препятствует расследованию дела, по которому является подозреваемым. В бюро также отметили, что Тупицкий после получения уведомления о подозрении "имитирует его невручение, неприобретение статуса подозреваемого, посещая рабочее место".

В то же время в Управлении госохраны объяснили, что не допускают Тупицкого в здание Конституционного суда по обращению ГБР.

Вместе с тем, 19 января Тупицкий в письме к генпрокурору заявил о готовности принять участие в процессуальных действиях в рамках открытого против него уголовного производства.

20 января сотрудники УГО снова не пускали Тупицкого и еще двух судей КС - Александра Касминина и Владимир Мойсика - на их рабочие места.

Впоследствии Касминину и Мойсику все же удалось попасть на свои рабочие места, однако Тупицкого так и не пустили. Он вызвал полицию, написал заявление о преступлении и препятствование своей деятельности, после чего уехал.

21 января Тупицкого также не допустили в КС. После этого он обратился к президенту Владимира Зеленского с просьбой созвать заседание СНБО из-за действий сотрудников УГО по «блокированию работы» Конституционного суда. По убеждению Тупицкого, существует реальный риск, что «сценарий блокирования», который сейчас реализуется в отношении Конституционного суда, может быть применен к другим государственным органам и государственным деятелям.

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Автор: Антонина Доломанжи