18 мая он не присутствовал на заседании Киевского городского совета.

Во фракции "Слуга народа" в Киевсовете не знают, куда делся их однопартиец Владислав Трубицын, который был разоблачен на миллионной взятке и выпущен под залог. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" в Киевсовете Андрей Витренко в комментарии "Цензор.НЕТ".

"Сейчас я не могу ни опровергнуть, ни подтвердить эту информацию (о вероятном бегстве депутата Трубицина за границу. – Цензор.НЕТ). Я точно не знаю. Но он сообщил, что он не будет присутствовать, потому что ему нужно сделать некоторые вещи, связанные с его личным здоровьем", - заявил Витренко, комментируя распространенную в СМИ информацию о вероятном бегстве Трубицына за границу.

Витренко также отметил, что не владеет информацией, было ли разрешение на выезд Трубицына за границу и какой орган мог выдать депутату Киевсовета такое разрешение.

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Комментируя вероятность принятия мер в отношении Трубицина со стороны "Слуги народа" в случае доказательства в судебном порядке фактов коррупции, Витренко отметил: "Мы будем действовать в границах и рамках, предусмотренных законом Украины о местном самоуправлении и о местных выборах".

Напомним, по данным СМИ, пойманный на взятке Трубицын 17 мая не пришел в суд, потому что уже сбежал из Украины, несмотря на "электронный браслет". 18 мая он также не присутствовал на заседании Киевского городского совета.

Как сообщалось, 9 февраля 2022 года детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили депутата Киевсовета Трубицына и его сообщников в получении неправомерной выгоды на 1,26 млн грн. По данным НАБУ, они брали взятки за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли. Дело было направлено в суд в октябре 2022 года. Подготовительное производство продолжалось почти полгода, а в начале апреля дело назначили к рассмотрению по существу. Следующее заседание должно состояться 30 мая.

Также ранее главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщал, что "слуга народа" Трубицын подделал удостоверение инспектора энергонадзора и, пользуясь им, ходил с фиктивными проверками по рынкам Харьковщины.

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