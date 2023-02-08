На торги выставлялся антиквариат низкого качества, продававшийся благодаря мошеннической схеме по искусственно завышенным ценам, а деньги от его продажи были разворованы.

В августе 2022 года депутат от "Слуги народа" Владислав Трубицын, которого НАБУ задержало на взятке 1,2 млн грн, успел провести четыре якобы благотворительных аукциона для помощи ВСУ на общую сумму почти 15 миллионов гривен.

На торги выставлялся антиквариат низкого качества, продававшийся благодаря мошеннической схеме по искусственно завышенным ценам, а деньги от его продажи были разворованы. Об этом говорится в журналистском расследовании Ярослава Бондаренко.

"Решив что война все спишет, а в крайнем случае друзья из ОП помогут "отмазать" – депутат организовал серию аукционов якобы в поддержку ВСУ, а как оказалось, что не на ВСУ вовсе, а в поддержку самого депутата-взяточника. За 2022 год Трубицын успел распиарить и провести 4 аукциона на общую сумму почти 15 миллионов гривен. Однако деньги адресованые с продажи якобы антиквариата и старинных книг так и не нашлись на счетах заявленного благотворительного фонда "Родная Оболонь", - отмечает Бондаренко.

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По словам журналиста, кроме того, что деньги от продажи лотов так и не пошли на помощь ВСУ, сама схема проведения аукционов была мошеннической.

"На аукционе выставлялся антиквариат низкого качества, который никому не нужен и годами не продается. При этом те, кто его передавал, получали частично денежную компенсацию за счет денег полученных с этого же аукциона. Подтверждение подлинности антиквариата и того, что товар раньше не был украден, конечно, тоже никто не требовал. Потому что Трубицын всегда подчеркивал, что все собранные средства идут на ВСУ. Кто покупатель? Мошенническая схема происходила вокруг покупателей с финансовыми возможностями", – рассказывает Бондаренко.

Бондаренко также отмечает, что треть гостей на каждом аукционе были подставные люди, участвовавшие в торгах для повышения стоимости лотов.

Как сообщалось ранее, детективы НАБУ разоблачили депутата Киевского городского совета от "Слуги народа" Владислава Трубицына на получении взятки в размере 1 миллион 260 тысяч гривен в феврале 2022 года, однако он сумел скрыться на автомобиле