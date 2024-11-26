Юристы советуют прекратить с ним общение из-за возможного скандала и выдвижения уголовных обвинений.

Топ-советник избранного президента США Дональда Трампа просил у потенциальных кандидатов в новую администрацию ежемесячно выплачивать ему гонорары за консультации в обмен на их адвокатирование перед будущим главой государства.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на двух людей, речь идет о Борисе Эпштейне. По словам собеседников издания, адвокаты Трампа подготовили отчет по советнику. Они установили, что среди тех, у кого Эпштейн безуспешно вымогал деньги, был Скотт Бессент, которого избранный президент хочет назначить министром финансов.

"Согласно докладу, через день после первой встречи Бессента с Трампом в феврале, Эпштейн пригласил его на обед в отель в Палм-Бич, где Эпштейн попросил ежемесячное жалование в размере не менее 30 тысяч долларов в месяц", - пишет издание.

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Как отмечается, соответствующий доклад юристов Трамп заказал после того, как услышал соответствующие обвинения в сторону Эпштейна. Теперь адвокаты рекомендуют политику прекратить работу и близкие контакты с ним, поскольку это может вылиться в скандал для избранного президента. Более того, Эпштейну может грозить выдвижение уголовных обвинений.

Будущее президентство Трампа - последние новости

Как сообщал УНИАН, Трамп выдвинул кандидатуру Пэм Бонди на должность генерального прокурора страны. Он отметил, что Министерство юстиции слишком долго "было политизировано и использовалось как оружие против меня и других республиканцев".

Кроме того, он определился с кандидатом на должность спецпосланника по войне в Украине. На эту должность могут выдвинуть своего бывшего начальника разведки Ричарда Гренелла, который был специальным посланником по мирным переговорам в Сербии и Косово.

Илон Маск стал влиятельной фигурой в окружении Дональда Трампа и является достаточно близким к новоизбранному президенту. Однако некоторых сторонников Трампа уже начинает раздражать постоянное присутствие миллиардера в орбите Трампа.

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