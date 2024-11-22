Пэм Бонди с 2011 до 2019 года занимала должность генерального прокурора Флориды.

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Пэм Бонди на должность генерального прокурора страны. Об этом он сообщил в соцсети.

Трамп отметил, что Министерство юстиции слишком долго "было политизировано и использовалось как оружие против меня и других республиканцев".

"Этому будет положен конец. Пэм изменит направление работы Министерства юстиции, вернув его к его истинной цели - борьбе с преступностью и обеспечению безопасности Америки. Я знаю Пэм много лет - она умная, сильная и является страстной сторонницей политики "Америка прежде всего". Она прекрасно справится на посту генерального прокурора", - убежден Трамп.

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Пэм Бонди с 2011 по 2019 год занимала должность генерального прокурора Флориды. Она имеет юридическое образование. Ее связывают с делом о пожертвовании $25,000 от Трампа на ее политический комитет. Также Бонди критиковали за связи с сайентологами и другими противоречивыми донорами.

Скандал с кандидатом на должность генпрокурора США

Как сообщал УНИАН, избранник Трампа на должность генпрокурора Мэтт Гетц попал в скандал и снял свою кандидатуру. Его обвинили в сексуальных отношениях с несовершеннолетней девушкой.

Сам Гетц отрицал вину, впрочем республиканцы в Сенате не хотели голосовать за его кандидатуру до заключения Комитета.

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