Маск почти постоянно присутствует в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго, где он участвует в важных встречах и звонках.

Илон Маск стал влиятельной фигурой в окружении Дональда Трампа и достаточно близок с новоизбранным президентом. Однако некоторых сторонников Трампа уже начинает раздражать постоянное присутствие миллиардера на орбите Трампа, пишет NBC News.

"По словам источников, почти постоянное присутствие Маска в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго в течение недели после дня выборов стало раздражать людей, которые были в окружении Трампа дольше, чем он, и которые считают, что он превышает свою роль в переходном периоде", - пишет издание.

Как отметил один из собеседников, Маск "ведет себя так, как будто он сопрезидент, и следит за тем, чтобы все об этом знали". Он также обвинил Маска в том, что тот пытается заставить Трампа чувствовать себя в долгу перед ним.

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По словам двух источников, Маск приехал в Мар-а-Лаго, чтобы посмотреть на результаты выборов на прошлой неделе, и провел там большую часть прошлой недели. По их словам, он находится там в любое время суток, сидит с Трампом, участвует в звонках и встречах.

При этом Маск участвовал в деликатных беседах еще до того, как было объявлено о его роли в администрации, в том числе на прошлой неделе он присоединился к телефонному разговору между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как отметил один из источников, у Маска есть "свое мнение обо всем" и он делится им так настойчиво, что начал досаждать инсайдерам Трампа.

Еще один собеседник издания отметил, что Маск, похоже, продвигает свою собственную повестку дня, а не фокусируется на Трампе. Однако назначение людей только потому, что они лояльны Илону, не сработает, отметил источник.

На встрече с республиканцами в среду утром Трамп с позитивно отозвался о Маске. При этом в какой-то момент Трамп пошутил по поводу постоянного присутствия Маска, сказав: "Илон не хочет возвращаться домой. Я не могу от него избавиться". Присутствующие в зале настаивают, что эти заявления были сделаны в шутку.

Маск и Трамп

Ранее Трамп объявил о создании Департамента эффективности государственного управления (DOGE), который возглавят миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами.

По его словам, Департамент будет предоставлять консультации и руководство извне правительства и будет сотрудничать с Белым домом и Управлением по управлению и бюджету "для проведения структурной реформы и создания предпринимательского подхода к правительству, невиданного ранее".

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