Если Трамп мечтает "сделать Америку великой снова", ему стоит помочь Украине.

Пока намерения Дональда Трампа в отношении Украины остаются в основном туманными, в Киеве пытаются найти аргументы, почему он должен поддержать украинцев. И некоторые идеи уже есть, пишет The Washington Post.

"Киев надеется убедить Трампа, что Украина - это не благотворительное дело, а экономическая и геостратегическая возможность, которая в конце концов обогатит и защитит Соединенные Штаты и их интересы", - говорится в публикации.

Так, один из аргументов, который озвучивают в Киеве - это апеллирование к трамповскому лозунгу "Сделаем Америку великой снова". Следование этому лозунгу означает поддержку Украины, считает нардеп Владимир Арьев.

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"Если Трамп хочет снова сделать Америку великой, то в его прямых интересах защитить Украину от поглощения Россией, потому что это действительно может стать точкой невозврата для имиджа Соединенных Штатов как всемирного надзирателя за безопасностью", - сказал он.

Другой аргумент, который, очевидно, был включен в так называемый план победы, предусматривает допуск США к украинским природным ресурсам. В этом контексте в частности упоминается месторождение лития, ценного редкоземельного металла, необходимого в производстве микрочипов и батарей для электромобилей.

"Контроль над литием - это контроль над экономикой будущего", - сказал Владимир Васюк, эксперт по украинской промышленности, который консультирует украинский парламент по экономическим вопросам. По его словам, для западного мира лучше, если эти материалы останутся в руках "достаточно дружественной страны, как Украина".

Крупнейшее месторождение лития расположено в центральной части страны, далеко от нынешних линий фронта. Всего в Украине достаточно лития для производства 15 миллионов аккумуляторов для электромобилей, хотя одно из месторождений уже оккупировано Россией, а другое находится вблизи линии фронта.

Как отмечает The Washington Post, тема с литием понравится даже антиукраинскому скептику Илону Маску. И похоже, что эти сигналы уже достигли ушей некоторых республиканцев. На прошлой неделе сенатор Линдси Грэм описал Украину как родину редкоземельных минералов на триллионы долларов.

"Украина готова идти на сделку с нами, а не с россиянами. Поэтому в наших интересах убедиться, что Россия не захватит это место", - сказал он в эфире американского телевидения.

Перспективы мира в Украине

Как писал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин уже продумал свою стратегию на предстоящих переговорах и начал готовить козыри для нее. Его план заключается в том, чтобы поставить перед Западом как можно больше угроз, а затем выторговать себе Украину в обмен на снятие этих угроз.

Также мы рассказывали, что, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, начинать мирные переговоры с Россией сейчас нет смысла. По его словам, "сильные страны" еще не сформировали четкую позицию относительно будущего соглашения.

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