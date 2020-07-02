Ткаченко рассказал о нынешних вызовах для культуры

Одна из программ министерства – реконструкция государственных национальных памятников.

Вес Министерства культуры и информационной политики должен быть не меньше, чем вес МВД, как это сейчас произошло в Украине.

Об этом глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал в интервью Лига. Бизнес.

По словам Ткаченко, одна из программ министерства – реконструкция государственных национальных памятников.

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«Очевидно, что программа «Большая стройка», которую активно продвигают парламентарии и министры, могла бы быть частично сосредоточена на этом направлении. Она бы по примеру Польши и Словакии позволила бы привлекать средства государства и партнеров. Потому что речь идет о культурном наследии, которое объединяет. Поддержка этой программы показала, что государство заботится о своем культурном достоянии», – пояснил он.

Ткаченко уточнил, что это одна задача среди многих.

«На самом деле, самый легкий путь – путь узкой приоритезации. Я не хочу забывать о ком-то. Мы должны начать восстанавливать нашу культурную идентичность, модернизировать ее. Сфере культуры в Украине действительно нужна самоорганизация и саморегулирование», – сказал министр.

Как сообщал УНИАН, ранее Ткаченко попросил премьер-министра Дениса Шмыгаля вернуть 2 млрд грн на финансирование культуры.

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