"Вопрос выживания": Ткаченко назвал свой "первый шаг" на посту министра

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что креативные индустрии во время карантина понесли убытки на сумму до 20 млрд грн.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко попросил премьер-министра Дениса Шмыгаля вернуть 2 млрд грн на финансирование культуры.

Об этом Ткаченко написал в Facebook.

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"По нашей оценке, от 10-20 млрд грн потеряли креативные индустрии во время кризиса. Поэтому сейчас стоит вопрос выживания", - отметил министр.

Он подчеркнул необходимость возврата секвестрированных средств на поддержку деятелей культуры и институтов, которые они представляют.

"Это первый шаг. Сегодня уже передал письмо премьер-министру Денису Шмыгалю относительно возврата финансирования на поддержку культуры. Сейчас - это 2 млрд грн. Буду лоббировать оперативное рассмотрение обращения", - сообщил Ткаченко.

Министр также сообщил, что после выделения средств будет разработана концепция их распределения.

"Вопрос в повестке дня, сразу беремся за него после возвращения финансирования", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля Верховная Рада приняла изменения в госбюджет на 2020 год, необходимые для борьбы с COVID-19, которым предусмотрено повышение бюджетного дефицита в три раза - до 298 млрд грн. Согласно закону, финансирование сфер культуры, спорта и образования было существенно уменьшено.

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