Всего народные избранники не указали в своих декларациях имущества на 2,5 млн. грн.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило административные протоколы в отношении трех народных депутатов, которые не указали в своих декларациях имущество на 2,5 млн. Речь идет о "слугах народа" Николае Тищенко, Романе Мулике и Алексее Кузнецове.

Об этом говорится на сайте НАЗК.

Роман Мулик в декларации за 2020 год не указал земельный участок и отметил недостоверные сведения о стоимости четырех земельных участков, двух паркомест и квартиры. Проверкой установлена недостоверность внесенных сведений на общую сумму более 1 млн гривен.

Николай Тищенко не указал машину марки MERCEDES-BENZ S430, 2003 года выпуска, которая принадлежит ему на праве собственности с 17.06.2003, в ежегодной декларации за 2020 год. Стоимость автомобиля на дату приобретения права собственности могла составлять около 500 тыс. гривен.

Алексей Кузнецов указал недостоверные сведения о стоимости двух жилых домов, нежилого помещения, автомобиля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2006 года выпуска и земельного участка, который он арендует. Проверкой установлена недостоверность внесенных сведений на общую сумму более 1 млн гривен.

НАЗК составил соответствующие протоколы в отношении трех нардепов и направило их на рассмотрение Печерского райсуда столицы.

За ошибки в декларации на сумму от 250,8 тыс. до 1,2 млн грн, наказание грозит в виде штрафа от 17 тыс. грн до 42,5 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, ранее одиозный нардеп, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко назвал истинную цель своей волонтерской деятельности. По его словам, для него это просто политический пиар.

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