Политик опубликовала необычное для нее видео.

Народный депутат, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая ранее в среду предстала в стильном образе и получила массу комплиментов, вечером "пересела" за барабаны.

Соответствующее видео она обнародовала на своей странице в Facebook.

На записи можно увидеть, как Тимошенко задорно стучит по барабанам и едва сдерживает улыбку.

"Принимаем заказы на новогодние вечеринки! Дорого!", - написала лидер "Батькивщины".

Видео поразило подписчиков Тимошенко, которые в основном похвалили ее. Впрочем, кое-кто не сдержал негативных эмоций и вспомнил о ее политической деятельности.

Отметим, Тимошенко в последнее время приятно поражает окружающих своим стилем и внешностью. В частности, в среду она пришла на заседание Верховной Рады Украины в белом костюме из юбки длины миди и удлиненного пиджака с золотыми заклепками. Под такой total white образ нардеп надела белую водолазку и дополнила его лаконичными серьгами.

Днем ранее она была на работе в черном обтягивающем платье длины миди. Интересной деталью на ней стали золотые заклепки на рукавах и плечах. Также Тимошенко сделала низкий пучок и дополнила образ привычными очками в черной оправе.

Автор: Виолетта Орлова