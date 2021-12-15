Нардеп пришла в Раду в белом стильном костюме.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пришла на заседание Верховной Рады Украины в белом костюме из юбки длины миди и удлиненного пиджака с золотыми заклепками. Под такой total-white образ нардеп надела белую водолазку и дополнила образ лаконичными сережками.

Кроме того, незаменимым атрибутом стиля Юлии Тимошенко является обувь на высоком каблуке. В этот раз она надела бежевые сапожки на высоком квадратном каблуке.

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Кроме того, сделал Тимошенко комплимент и нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко. Он опубликовал совместное фото с Юлией Владимировной и написал: "Она имеет потрясающий вид".

Напомним, ранее Юлия Тимошенко пришла в Раду в строгом облегающем наряде с интересной деталью.

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Автор: Диана Могилевич