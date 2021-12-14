Депутат подчеркнула свою фигуру лаконичным платьем.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пришла на заседание Верховной Рады Украины в черном облегающем платье длины миди. Интересной деталью на нем стали золотые заклепки на рукавах и плечах.

Читайте такжеОбраз на миллион: идеи, как стильно одеваться зимой (фото)Также Тимошенко сделала низкий пучок и дополнила образ привычными очками в черной оправе. Отметим, что с помощью такого образа Юлии Владимировне удалось подчеркнуть свою фигуру и создать сдержанный, но в то же время стильный образ. Кроме того, черный цвет всегда визуально делает стройнее.

Стоит отметить, что пользователи сети обратили внимание не только на строгий наряд Тимошенко, но и на то, что она ходила без медицинской маски.

Напомним, ранее Юлия Тимошенко в новом образе с золотыми брошками вызвала жаркие споры в сети.

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Автор: Диана Могилевич