Лидер ВО "Батькивщина", народный депутат Юлия Тимошенко в День вышиванки 20 мая пришла в Верховную Раду в тематическом наряде и с "фирменной" прической.
"Каждый раз, надевая вышиванку, мы становимся лучше! Делаем мир красивее, а наше государство крепче. Горжусь, что я украинка", - поделилась на своей странице в Instagram политик.
В парламенте Тимошенко появилась в вышитом платье со свободными рукавами и поясом на талии, а также с прической, которая уже прочно ассоциируется с политиком - она собрала волосы в косу и обернула вокруг головы.
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