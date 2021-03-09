Глава государства и первая леди возложили цветы к памятнику Кобзарю в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой почтили память Тараса Шевченко по случаю 207-й годовщины со дня рождения выдающегося украинского поэта и художника.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, глава государства и первая леди возложили цветы к памятнику Кобзарю в Киеве.

«Творчество и жизненная позиция Тараса Шевченко всегда объединяли украинцев вокруг борьбы за ценности свободы и справедливости. Его «Заповіт» прошел сквозь века и продолжает оставаться актуальным в наши дни», - сказал Зеленский.

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Автор: Юлия Янкевич