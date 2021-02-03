В Офисе президента считают, что эти телеканалы используются как инструменты российской пропаганды в Украине.

Пятый президент Украины, а ныне лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко объяснил, почему при своей каденции так и не смог заблокировать каналы соратника кума Путина Тараса Козака.

Об этом он написал в Telegram.

Порошенко напомнил, что во время своего президентства заблокировал российские социальные сети, а когда добрался к "каналам Медведчука" – "был нещадно раскритикован".

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В октябре 2018 года партия Порошенко инициировала постановление об ограничении работы пророссийских телеканалов.

"Единственная причина, по которой постановление не было реализовано тогда, заключается в том, что оно наложилось на начало избирательной кампании. Закрытие каналов во время выборов создало бы фундаментальную проблему с их признанием как честных и прозрачных. Мы отложили это на поствыборный период. Но выборы выиграл господин Зеленский", - заявил депутат.

Он отметил, что просто во время своего президентства "соблюдал нормы права", "а оно прямо запрещает санкции против украинских физических и юридических лиц, кроме как за причастность к финансированию терроризма. Правовая чистота решений тоже имеет значение, пусть не для украинских судов, но для Европейского суда так точно".

"Тем не менее политически мы поддерживаем решение СНБО как направленное на защиту Украины. Мы понимаем, что оно стало прямым следствием американских санкций против представителей российской пятой колонны, которые проводили свои кампании на указанных телеканалах", – говорится в заявлении.

Санкции против соратника Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым вводятся санкции в отношении нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака, а также 8 юридических компаний, которым принадлежат телеканалы 112, ZIK и NewsOne.

В офисе президента считают, что эти телеканалы используются как инструменты российской пропаганды в Украине.

Телеканалы Тараса Козака: что известно

12 октября 2018 года Козак заявил о покупке телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") с оценкой 41-42 миллиона гривен.

В декабре 2018 года Козак отчитался о покупке девяти компаний группы 112 Украина, оценив их стоимость на дату приобретения в 72,87 млн грн.

В 2019 году Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала Zik.

4 октября 2018 года Верховная Рада поддержала обращение к СНБО относительно введение санкций против компаний, которые входят в структуру собственности телеканалов 112 Украина и NewsOne.

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Автор: УНИАН