Украинский президент пообещал, что ракеты вскоре сами все за себя скажут.

Западные СМИ сообщили о снятии запрета на глубокие удары по РФ западными ракетами. Однако такие вещи нельзя анонсировать публично. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Он отметил, что так называемый план победы, который был представлен западным партнерам некоторое время назад, среди прочего содержал пункт о дальнобойности для украинской армии. Зеленский отметил, что это был один из главных пунктов плана.

"Сегодня многие в медиа говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно", - отметил президент.

Украине разрешили бить по РФ западными ракетами

Как писал УНИАН, вечером в воскресенье американская газета The New York Times написала, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американские тактические ракеты ATACMS для глубоких ударов по территории России. Официально эта информация не была подтверждена.

Почти одновременно французская Le Figaro сообщила, что Великобритания и Франция в свою очередь дали разрешение на использование их ракет Storm Shadow и SCALP для ударов по российской территории.

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