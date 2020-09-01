У Сытника отреагировали на решение Конституционного суда о его назначении. Сытник отказывается уходить в отставку, хотя Конституция имеет высшую юридическую силу в Украине. Политолог Алексей Голобуцкий считает, что таким образом Сытник бросил вызов президенту Зеленскому.

Известный политолог Алексей Голобуцкий считает, что нежеланием выполнять нормы Конституции и отказом идти в отставку директор НАБУ Сытник бросает вызов президенту Зеленскому.

"Директор НАБУ Сытник заявил, что он не умер - поэтому его нельзя увольнять, и он не болен, поэтому Зеленский не имеет права вместо него назначить и.о. Сытник отказывается уходить в отставку по решению Конституционного суда, ссылаясь на действующий закон о НАБУ, хотя его назначение признано противоречащим Конституции, которая имеет высшую юридическую силу в Украине ", - пишет Голобуцкий.

Политолог отмечает: в НАБУ забыли, что в Украине действует принцип верховенства Конституции Украины, его действие распространяется на всю территорию Украины. Конституция Украины имеет высшую юридическую силу. Законы и другие нормативно-правовые акты принимаются на основе Конституции Украины и должны соответствовать ей (ст.8 Конституции Украины).

"Интересна не так коллизия, как невероятная самоуверенность Сытника: обычный директор далеко не самого главного учреждения в стране прямо и официально заявляет, что любые решения президента целой страны, за которого проголосовали 13,5 миллионов - ничто, юридически ничтожны, если тот захочет устранить Сытника с должности, - пишет Голобуцкий. - То есть, Сытник выше президента и неподотчетный никому. Извините, но мы, кажется, ничего такого в Конституции не писали и абсолютно неподконтрольного монстра не легитимировали. Интересно, как быстро Зеленский докажет Сытнику, что с того хреновый Маклауд"?

Напомним, что Конституционный суд Украины признал неправомерным указ президента о назначении Сытника директором НАБУ. Представитель Президента в Конституционном суде Федор Вениславский в свою очередь заявил в комментарии "Общественному", что Сытник де-юре является неполномочным: "С юридической точки зрения, Артем Сытник больше не может выполнять полномочия главы НАБУ, поскольку указ о его назначении утратил силу".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН