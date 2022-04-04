Лица с инвалидностью могут пересечь границу при наличии определенных документов, отметили в ГПСУ.

Кабинет министров внес изменения в правила пересечения государственной границы гражданами Украины.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

В частности, изменения определяют некоторые вопросы относительно пересечения границы в период действия на территории Украины чрезвычайного или военного положения.

Согласно решению, лица с инвалидностью имеют право пересекать государственную границу при наличии следующих документов: справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией (форма первичной учетной документации № 157-1/о) или удостоверения, подтверждающее соответствующий статус, пенсионного удостоверения или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи в соответствии с Законами Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью", в которых указаны группа и причина инвалидности, или справки для получения льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Пересечение границы может осуществляться:

лицом с инвалидностью I или II группы - в сопровождении одного или обоих родителей, на содержании которых находится такое лицо с инвалидностью, жены /мужа, совершеннолетних сына/ дочери, их супруги/ супруга (при наличии документов, подтверждающих родственные связи и инвалидность);

лицом с инвалидностью І или II группы или другим лицом, которое нуждается в постоянном уходе, - в сопровождении лица, осуществляющего постоянный уход за указанными категориями лиц (при наличии документов (удостоверения, справки) о получении компенсации (пособия, надбавки) на уход, а в случае сопровождения лица с инвалидностью I или II группы - дополнительно документы, подтверждающие инвалидность);

лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным, - в сопровождении его опекуна (при наличии решения о назначении опекуном над таким недееспособным лицом), а в случае если опекун такому лицу не назначен, - в сопровождении одного из совершеннолетних членов семьи (при наличии документов, подтверждающих родственные связи и инвалидность);

лицами с инвалидностью или другими лицами, которые нуждаются в постоянном уходе, которые проживают/находятся в заведениях/учреждениях различных форм собственности и подчинения и получают социальные услуги стационарного ухода, паллиативного ухода, поддержанного проживания кроме отдельных, определенный постановлением КМУ категорий лиц с инвалидностью, - в сопровождении лиц, в том числе работников заведения ухода, уполномоченных директором заведения ухода/ лицом, его замещающим (при наличии приказа директора учреждения ухода или лица, его замещающего, о выезде лиц с инвалидностью или лиц, которые нуждаются в постоянном уходе, за пределы Украины и документов, подтверждающих инвалидность).

При этом людей с инвалидностью или лиц, которые нуждаются в постоянном уходе, могут сопровождать лица, в том числе работники учреждения ухода, которые не находятся на военном или специальном учете в Минобороны, СБУ или Службе внешней разведки, или сотрудники заведения по уходу, которые находятся на военном или специальном учете в Минобороны, СБУ или Службе внешней разведки, из расчета один человек на 50 человек с инвалидностью и других лиц, которые нуждаются в постоянном уходе.

Сопровождение детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины может осуществляться матерью и / или отцом, опекуном, попечителем, одним или обоими приемными родителями, родителями-воспитателями, осуществляющими такое сопровождение, при наличии удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи согласно Закону Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", в котором указана категория "ребенок с инвалидностью", или справки о получении государственной социальной помощи детям с инвалидностью, выданной структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения районной, районной в г. Киеве госадминистрации, исполнительным органом городского совета, к территории территориальной общины которого относится территория города областного значения, районного в городе (в случае ее создания) совета (независимо от того, кто назначен получателем пособия), либо индивидуальной программы реабилитации ребенка с инвалидностью, выданной врачебно-консультативной комиссией лечебно-профилактического учреждения или медицинского заключения о ребенке с инвалидностью до 18 лет, а также документов, подтверждающих родственные связи (в случае осуществления сопровождения матерью и/или отцом), или документов, подтверждающих соответствующие полномочия лица, сопровождающего ребенка с инвалидностью (в случае осуществления сопровождения опекуном, попечителем, одним или обоими приемными родителями, родителями-воспитателями).

Сопровождение детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины также может осуществляться бабушкой, дедушкой, совершеннолетним братом, сестрой, мачехой, отчимом с учетом их принадлежности к перечню категорий лиц, которые освобождены от военной службы и мобилизации, при наличии у них соответствующих подтверждающих документов и документов, подтверждающих родственные связи.

Напомним, рано утром 24 февраля войска РФ ворвались на территорию Украины. В украинском государстве было введено военное положение, и теперь немногие мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут пересечь границу.

Военное положение в Украине согласно последнему решению власти должно действовать до конца апреля.

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