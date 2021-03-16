На втором месте - «Европейская солидарность», на третьем - ОПЗЖ, на четвертом - «Батькивщина».

«Слуга народа» остается лидером электоральных симпатий украинцев в рейтинге политических партий с 26,5% поддержки тех, кто намерен принять участие в выборах и определился, за какую партию голосовать.

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Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опрос, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

«Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, наибольшую поддержку избирателей получили бы политическая партия «Слуга народа» (за нее готовы отдать свой голос 18% всех опрошенных или 26,5% тех, кто примет участие в выборах и определился, за которую партию голосовать)», - говорится в результатах.

За партию «Европейская солидарность» готовы отдать свой голос соответственно 13% и 20% опрошенных, за партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» - соответственно 13% и 18%, ВО «Батькивщина» - соответственно 7% и 9%, партию «Сила и честь »- соответственно 4% и 5%, партию «Голос» - соответственно 3% и 3%, ВО «Свобода» - соответственно 2,5% и 3%, партию «Украинская стратегия Гройсмана» - соответственно 2% и 3% , Радикальную партию Олега Ляшко - соответственно 2% и 2%, «Партию Шария» - соответственно 1% и 2%, партию «Гражданская позиция» - соответственно 1% и 1%, партию «Оппозиционный блок» - соответственно 1% и 1%, партию «УДАР Виталия Кличко» - соответственно 1% и 1%.

*** Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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Автор: Константин Гончаров