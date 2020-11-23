Президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Хому председателем Сумской областной государственной администрации.
Соответствующий указ №509/2020 глава государства подписал 23 ноября, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Отмечается, что Василий Хома родился в 1966 году. Имеет высшее образование. В 1994 году окончил с отличием Харьковский юридический институт.
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Работал на должностях государственной службы, в органах местного самоуправления, а также занимал руководящие должности на предприятиях и в учреждениях. Награжден медалью "Захиснику Вітчизни" и орденом "За заслуги" III степени. Имеет почетное звание "Заслужений юрист України".
Кадровые изменения в Сумской ОГА
5 ноября президент указом №490/2020 уволил Романа Грищенко с должности главы Сумской областной государственной администрации.
11 ноября Кабинет министров согласовал назначение глав Одесской, Николаевской и Сумской областных государственных администраций.
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