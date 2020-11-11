Кабмин согласовал назначение трех глав ОГА / фото facebook/dshmyhal
Кабинет министров согласовал назначение глав Одесской, Николаевской и Сумской областных государственных администраций.
Читайте такжеВ Офисе президента готовятся к увольнению глав ОГА – Корниенко (видео)Соответствующее решение приняли на заседании правительства 11 ноября.
Так, Кабмин согласовал назначение:
- Гриневецкого Сергея Рафаиловича председателем Одесской ОГА;
- Кима Виталия Александровича председателем Николаевской ОГА;
- Фомы Василия Васильевича председателем Сумской ОГА.
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