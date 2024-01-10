ВС обязали зачислить гражданина РФ в штат.

Киевский окружной админсуд восстановил в должности судьи Верховного суда Богдана Львова. Ранее журналисты-расследователи нашли у него российский паспорт. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Обязать Верховный суд зачислить Львова Богдана Юрьевича в штат Верховного суда", - такой приговор вынесла судья Киевского окружного административного суда Алена Кушнова.

Кроме того, суд постановил выплатить заработную плату Львова за время "вынужденного прогула". Представительница Верховного суда не ответила на вопрос журналистов о возможной подаче апелляции на решение Киевского окружного админсуда.

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Отчисление Богдана Львова

Напомним, Львова отчислили из штата Верховного суда 5 октября 2022 года. Это решение тогда принял уже бывший председатель суда Всеволод Князев. Причина-письмо СБУ РО наличие у Львова гражданства РФ. За несколько недель до того, о наличии российского паспорта у Львова сообщали и украинские журналисты расследователи "Схем".

Сам судья факт наличия паспорта страны-агрессора отрицал. Но документальных подтверждений своих слов не предоставил.

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