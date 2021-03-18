Ранее руководитель Второго подразделения детективов публично обвинил директора НАБУ в злоупотреблении служебным положением и нарушении законов.

Шестой апелляционный административный суд отменил приказ директора НАБУ Артема Сытника об увольнении руководителя Второго подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ Александра Кареева, возобновил его в должности и обязал выплатить 629 тыс. грн. компенсации.

Об этом стало известно из постановления суда от 17 марта 2021 по делу №640 / 11970/20.

Ранее руководитель Второго подразделения детективов публично обвинил директора НАБУ в злоупотреблении служебным положением и нарушении законов.

«Начиная с 2017 я стал замечать, что Сытник является нечистоплотгним по отношению к занимаемой должности. Это подтвердилось конкретными фактами - «слитие» информации о запланированных обысках, негласные следственные розыскные действия в рамках уголовных производств, подыгрывание фигурантам уголовных производств, лоббирование их интересов, использованием админресурса и своего кумовского окружения в руководстве НАБУ и в специализированной антикоррупционной прокуратуре с целью противодействия расследованию», - заявлял Александр Кареев в эфире телеканала НАШ.

В качестве примера, Александр Кареев привел дело экс-руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова, которому детективы НАБУ вручали подозрение в клинике «Феофания» и которого там же задерживали.

«В марте 2017 я пришел в кабинет к Сытника. Там был руководитель управления внутреннего контроля. Я показал ему информацию из конфиденциальных источников, что накануне задержания господина Насирова определенное должностное лицо руководящего звена НАБУ «слило» информацию о планируемом дне задержания Насирова. По этой причине Насирова задерживали не в кабинете, а на больничной койке в "Феофании"», - заявил Кареев.

Кроме того, Кареев утверждает, что Сытник вместе со своим кумом Андреем Калужинским - руководителем Главного подразделения детективов НАБУ - участвует в системных коррупционных действиях.

«Фигуранты расследования покушения на рейдерский захват агрохолдинга «Агрейн» через жену Сытника Анну обратились к нему, чтобы остановить расследование. После этого на стороне фигурантов появился адвокат Денис Сидоренко, который вместе с Сытником работал в адвокатском объединении «Юридические гарантии». После этого детектив моего подразделения идет вручать повестку одному из руководителей органов прокуратуры, который тоже фигурировал в расследовании. В прокуратуре детектива восприняли как человека Сытника, и в ходе разговора детектив узнал, что Сытник присылал Дениса Сидоренко к этому руководителю с целью согласовать план противодействия расследованию, так как должностные лица прокуратуры также были фигурантами этого уголовного производства», - рассказал Александр Кареев в эфире телеканала НАШ», - также заявил Кареев.

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Автор: Иван Бойко