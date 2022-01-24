Защита порекомендовала экс-президенту в будущем отказаться от любого сотрудничества со следствием.

Защита экс-президента Петра Порошенко сообщила, что перекрестный допрос Порошенко и еще одного фигуранта "угольного" дела нардепа Виктора Медведчука запланирован на вторник, 25 января. В Государственном бюро расследований уже опровергли эти сведения.

Как передает корреспондент УНИАН, о проведении перекрестного допроса сегодня, 24 января, на брифинге заявил адвокат экс-президента Илья Новиков.

"Нам также сообщают неофициально..., что вроде бы на завтра запланирован так называемый перекрестный допрос Порошенко и Медведчука", – отметил он.

По словам Новикова, официальной повестки на этот допрос Порошенко не получил.

"Порошенко уже дал показания в июне прошлого года по этому делу. И от любого сотрудничества со следствием в будущем мы намерены отказаться..., если не будет законного заблаговременного уведомления о назначении таких допросов... Показаний по сути не будет", – заявил Новиков.

Читайте такжеСМИ показали, как Порошенко "празднует" решение суда в ресторане (фото)Он отметил, что сообщать о допросе следователи должны за три дня (без учета дня самого допроса).

Государственное бюро расследований сообщает, что в настоящее время указанное следственное действие не запланировано и проводиться 25 января 2022 года не будет.

Напомним, 24 января в ГБР заявили, что Петр Порошенко не выполнил решение суда и не сдал в соответствующие органы документы для выезда за границу.

Защита Порошенко опровергла сообщения ГБР и заявила, что экс-президент сдал документы для выезда за границу.

Адвокат Игорь Головань отметил, что лично сдал паспорта Порошенко утром 24 января.

Справка УНИАН. ГБР расследует производство о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

Порошенко является одним из фигурантов дела. Он подозревается в том, что, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Уголовное производство против Порошенко расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (Финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической организации) УК Украины.

В сентябре-ноябре 2021 года по этому делу сообщили о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

6 января 2022 года Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко.

19 января суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства, хотя прокурор просил взять экс-президента под стражу с альтернативой около 1 млрд грн залога.

Адвокаты и прокуроры обжаловали соответствующее решение суда.

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