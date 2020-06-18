Пообещал не скрываться: прокуратура передумала и не будет просить арестовать Порошенко

В ходатайстве о мере пресечения арест изменили на личное обязательство.

Прокуратура изменила ходатайство о мере пресечения для экс-президента Петра Порошенко с ареста на личное обязательство.

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Как передает корреспондент УНИАН, прокурор на заседании Печерского райсуда Киева заявил:

"В связи с тем, что содержание ходатайства не изменилось, а изменились только основания, на которых обосновывается ходатайство, мы объявляем только два основания. 12 июня в Печерский райсуд поступило ходатайство о содержании Порошенко под стражей, вместе с тем, в соответствии с Конституцией Украины, законами о статусе народного депутата и регламентом Верховной Рады, Порошенко должен посещать заседания Верховной Рады, проводить встречи с избирателями, а также, принимая во внимание, что Порошенко заявил, что не будет скрываться от органов досудебного следствия, последнему необходимо избрать меру пресечения в виде личного обязательства. Генеральный прокурор Украины просит применить к Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства на весь срок досудебного расследования, то есть до 10 июля 2020 года. Возложить на Порошенко обязанность являться по вызову следователя, суда, не отлучаться с места жительства без разрешения следователя или суда, воздержаться от внепроцессуального общения с подозреваемыми и свидетелями, сообщать об изменении места жительства, сдать загранпаспорта".

Как сообщал УНИАН, Порошенко подозревается в предоставлении заведомо незаконного приказа, который побудил главу Службы внешней разведки Егора Божка к превышению служебных полномочий. Дело касается назначения Сергея Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки.

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