НАТО продолжает внимательно следить за ситуацией, заверил генсек альянса.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обратился к России на фоне стягивание войск и техники к границам Украины.

Об этом сообщает прессслужба НАТО.

Читайте такжеВоенные о скоплении российской техники у границы: "Мы всегда готовы к атаке"Генсек альянса призвал Россию продемонстрировать прозрачность относительно наращивания войск у границ Украины. Он также подчеркнул, что НАТО пристально следит за ситуацией.

"Мы видим большую и необычную концентрацию российских войск у границ Украины. Крайне важно, чтобы Россия продемонстрировала прозрачность по наращиванию своей военной мощи, обеспечила деескалацію и снизила напряженность", - сказал он.

Столтенберг добавил, что НАТО продолжает оказывать политическую и практическую поддержку Украине.

Возможная эскалация на границе: что известно

Как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что в последнее время Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях начали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. В США и Европе обратили внимание на это после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

Как утверждает директор программы изучения России в некоммерческой аналитической организации CNA Майкл Кофман, на спутниковых снимках видно, что силы 41-й общевойсковой армии России, которая базируется в Новосибирске, не вернулись на место дислокации после учений, а соединились с другими русскими войсками у границы с Украиной.

Спутниковые снимки подтверждают, что личный состав и технику 1-й гвардейской танковой армии, которая базируется под Москвой, тоже перебросили в сторону Украины.

В Министерстве обороны Украины опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называют "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico опубликовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

2 ноября в Минобороны Украины заявили, что Россия сосредоточила группу войск численностью около 90 тысяч человек у границ Украины и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Отмечается, что Минобороны внимательно отслеживает ситуацию, которая сложилась вблизи государственной границы Украины с РФ и на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей. Так, факты, предоставляемых разведывательными органами Украины, находят свое подтверждение во время обмена информацией с нашими партнерами по ситуации вокруг Украины.

Напомним, в марте текущего года РФ значительно увеличила количество своих войск вдоль госграницы Украины и на временно оккупированных территориях, но в апреле осуществила их отвод. Тогда президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ наращиванием войск на границе пытается оказать давление на Украину.

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Автор: Марта Гичко