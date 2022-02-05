Экс-посол Украины в США Валерий Чалый сомневается в перспективе Минских соглашений.

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый считает, что столкновение с Россией будет, но не в виде полномасштабного наступления.

Об этом он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Столкновение с Россией будет, но не полномасштабное. А сейчас Россию может остановить пакет санкций. Его в ближайшие дни обещают подготовить совместно республиканцы и демократы. Там будет ленд-лиз как во времена Второй мировой войны - безвозмездная поставка оружия, серьезные экономические меры. Если они это сделают, это будет еще один холодный душ на голову Путина", - сказал дипломат.

Чалый также добавил, что сомневается в перспективе Минских соглашений.

"Россия расстреляла их градами и накрыла миллионом российских паспортов. Их реанимировать очень сложно. И сценарий будет другой, скорее всего", - добавил он.

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В среду вечером, 3 февраля, президент США Джо Байден формально одобрил размещение дополнительных военных сил США в странах восточного фланга НАТО на фоне угрозы полномасштабного вторжения России в Украину.

Войска будут действовать на двусторонней основе со странами, которые их принимают, потому что Альянс не задействовал многонациональные силы реагирования.

США увеличили уровень боевой готовности 8,5 тысячи военных на территории Штатов, чтобы иметь возможность быстро дислоцировать их в Восточную Европу в случае вторжения РФ в Украину.

По данным НАТО, Россия продолжает перемещение войск в сторону Украины. Сейчас вокруг страны уже сосредоточено более 100 тысяч войск.

Генсек Альянса подчеркнул, что такая военная активность в регионе самая высокая со времен холодной войны.

Стягивание армии РФ происходит и на территории Беларуси под предлогом якобы российско-белорусских учений.