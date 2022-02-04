По мнению британского правительства, в РФ хотят оправдаться за вторжение.

Великобритания твердо уверена в том, что Россия пытается создать предлог для вторжения в Украину.

Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона со ссылкой на данные американской разведки, опубликованные в четверг, сообщает Reuters.

При этом представитель Джонсона отказался комментировать информацию разведки США.

Читайте такжеСША предупредили Украину о планах России сфабриковать повод для нападения - Кулеба"Я не могу комментировать конкретные разведывательные данные, но мы уверены, что Россия планирует создать предлог, обвиняя Украину в нападении, чтобы оправдать российское вторжение в Украину", — сказал представитель.

Напомним, ранее появилась информация о том, что разведка Соединенных Штатов получила данные о плане России сфабриковать повод для вторжения в Украину с использованием фейкового видео.

По сценарию, в фейковом ролике россияне хотели изобразить "нападение украинских военных" на территорию РФ, или на русскоязычное население на Донбассе.

В Министерстве иностранных дел РФ уже отреагировали на данные США о возможном вторжении в Украину. В частности, глава российского МИД Сергей Лавров назвал эти заявления "бредом".

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