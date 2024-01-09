В 1973 году советский режим осудил кинематографиста на 5 лет лагерей строгого режима.

Национальная комиссия по реабилитации реабилитировала украинского кинорежиссера армянского происхождения Сергея Параджанова. Об этом в день 100-летия со дня рождения выдающегося кинематографиста сообщил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

Он назвал эту новость исторической и напомнил, что "со времени судилища" над Параджановым прошло уже полвека, "но теперь и в юридическом плане справедливость торжествует".

По словам Дробовича, в поддержку рассмотрения дела о реабилитации режиссера выступали Офис президента, украинские правозащитники и сама Нацкомиссия по реабилитации.

Видео дня

"Благодаря им историческая правда побеждает забвение и репрессии, а также появляется надежда, что впоследствии будут рассмотрены и другие сложные и резонансные дела украинских диссидентов, которых судили в СССР как по политическим, так и по сфабрикованным общеуголовным статьям", - добавил Дробович.

Сергей Параджанов

Украинский кинорежиссер армянского происхождения Сергей Параджанов был представителем волны украинского поэтического кино. Он начал в украинском изобразительном искусстве жанр коллажа, который создавал на основе концептуализма, хотя при жизни эти произведения находились в андеграунде, и на выставках появились лишь после смерти художника.

Известен как режиссер киноленты "Тени забытых предков", основанной на одноименной повести Михаила Коцюбинского, которая занимает 1-е место в списке 100 лучших украинских фильмов. Народный артист УССР (1990, посмертно).

В 1973 году Параджанов был осужден советской властью на 5 лет лагерей строгого режима по статье "за гомосексуализм". На самом же деле его судили за поддержку диссидентов, ведь в приговоре были статьи "за спекуляцию" и "за украинский национализм".

Вас также могут заинтересовать новости: