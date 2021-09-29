Сурен Параджанов скончался в Киеве в возрасте 63 лет.

В Киеве в возрасте 63 лет скончался Сурен Параджанов – единственный сын украинского-армянского режиссера Сергея Параджанова.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил фотограф Юрий Мечитов.

"Из Киева пришла печальная новость. Умер единственный сын Серго Параджанова (1958)" - написал он.

Известно, что Сурен Параджанов жил с матерью. Светлана Щербатюк-Параджанова умерла летом прошлого года на 82 году жизни.

Сергей Параджанов - советский кинорежиссёр, сценарист и художник. Лауреат множества кинопремий, народный артист Украинской ССР (1990) и Армянской ССР (1990).

Мировая известность пришла к Сергею Параджанову после съемки культовых фильмов "Тени забытых предков" (1965) и "Цвет граната" (1968), благодаря которым режиссёр считается одним из основателей "новой советской волны" и "поэтического кинематографа".

Параджанов открыто критиковал советскую культурную политику, выступал против цензуры и судебных расправ над украинской интеллигенцией. В результате режиссёр по политическим мотивам был осуждён по обвинению в однополых отношениях (1974). Пробыв в тюрьме 4 года, Параджанов освободился под давлением советской творческой интеллигенции и международной кампании.

Вернулся в кинематограф Сергей Параджанов только в 1983 году: снял ряд фильмов, в том числе "Легенду о Сурамской крепости" (1984) и "Ашик-Кериб" (1988).

Помимо фильмов, Сергей Параджанов создал множество изобразительных произведений: рисунки, коллажи, инсталляции, скульптуры.

Автор: Денис Прядко