Президент также выступил против альтернатив вступлению в Евросоюз.

Зеленский заявил, что если европейские лидеры не хотят видеть Украину в ЕС, то должны четко об этом сказать. Он также выступил против любых альтернатив вступлению в Евросоюз.

Такие заявления президент сделал в интервью нидерландскому изданию NOS.

Журналистка спросила Зеленского его мнение касательно создания "параллельной организации" — европейского политического сообщества. На это глава государства ответил: "Нам нужна только поддержка этих стран, мы не хотим альтернативы".

Разговор также коснулся выступления премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в украинском парламенте. В своей речи он ничего не сказал о вступлении Украины в Евросоюз. Зеленский ответил, что беседовал на эту тему с премьером по телефону.

"Я очень откровенно сказал: если вы думаете, что нам не место в ЕС, то вы должны это сказать четко", — сообщил президент.

По словам Зеленского, Рютте сказал, что для Украины в ЕС есть место, "но нужно пройти определенные шаги". Как заявил премьер, население Нидерландов поддерживает вступление нашего государства в Евросоюз, и политики должны поддержать стремление народа. Зеленский на это ответил, что понимает необходимость реформ и сообщил о готовности Украины получить статус кандидата на присоединение. Такое решение стало бы мощным сигналом и помогло стране в борьбе против России.

Напомним, ранее Марк Рютте и госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон высказались о вступлении Украины в ЕС. По их словам, процесс займет 10-15 лет. При этом во Франции подчеркивают: создание европейского политического сообщества не препятствует вступлению в Евросоюз и не выступает альтернативой.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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