Глава Верховной Рады отметил, что не связывался и не общался с депутатом после задержания.

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук высказал свое отношение относительно задержания на взятке депутата Сергея Кузьминых (фракция "Слуга народа").

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге Стефанчук сказал, что его отношение к этой ситуации является "крайне негативным".

Он отметил, что хочет видеть беспристрастное расследование этого дела правоохранительными органами и рассмотрение его в суде.

Стефанчук отметил невозможность влияния на правоохранительные органы и на суд.

На вопрос, разговаривал ли он с Кузьминых после задержания того на взятке, Стефанчук сказал: "Я не связывался и не общался".

При этом подчеркнул, что все народные депутаты должны отвечать перед законом и быть равными.

По словам Стефанчука, такой подход должен быть во всех фракциях и группах парламента.

В Раде нет касты неприкасаемых, добавил председатель парламента.

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Как сообщал УНИАН, 28 января правоохранители задержали депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых при получении взятки в 558 тыс. грн.

По данным следствия, депутат получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

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