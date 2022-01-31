Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук высказал свое отношение относительно задержания на взятке депутата Сергея Кузьминых (фракция "Слуга народа").
Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге Стефанчук сказал, что его отношение к этой ситуации является "крайне негативным".
Он отметил, что хочет видеть беспристрастное расследование этого дела правоохранительными органами и рассмотрение его в суде.
Стефанчук отметил невозможность влияния на правоохранительные органы и на суд.
На вопрос, разговаривал ли он с Кузьминых после задержания того на взятке, Стефанчук сказал: "Я не связывался и не общался".
При этом подчеркнул, что все народные депутаты должны отвечать перед законом и быть равными.
По словам Стефанчука, такой подход должен быть во всех фракциях и группах парламента.
В Раде нет касты неприкасаемых, добавил председатель парламента.
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Как сообщал УНИАН, 28 января правоохранители задержали депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых при получении взятки в 558 тыс. грн.
По данным следствия, депутат получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.