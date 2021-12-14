Спикер ВР считает, что тот сделал много "хороших дел".

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук надеется, что Александр Ткаченко передумает уходить с должности министра культуры и информационной политики Украины.

Об этом спикер сказал в комментарии журналистам, когда они (Стефанчук и Ткаченко - УНИАН) были рядом, давая комментарий журналистам о книжной выставке, которая проходит в парламенте.

Стефанчук еще раз отметил, что в парламенте официально заявление Ткаченко об отставке не зарегистрировано.

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Председатель Верховной Рады подчеркнул, что считает Ткаченко "одним из лучших министров в правительстве", который сделал очень много хороших дел".

Он выразил надежду, что если Ткаченко и писал заявление об отставке, то он изменит свое решение.

"Я буду очень рад, если вы измените свое решение, и мы дальше будем строить украинскую информационную политику и украинскую культуру", - сказал Стефанчук, обращаясь к Ткаченко.

На уточняющий вопрос журналистов, будет ли он снова писать заявление и настаивать на своей отставке, Ткаченко ответил: "После того, что сказал председатель (речь идет о председателе ВР Стефанчука – УНИАН), мне трудно что-то добавить".

Как сообщал УНИАН, 11 ноября министр культуры и информационной политики Ткаченко заявил, что написал заявление об отставке.

16 ноября председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выразил сомнение, что Ткаченко будет уволен. Также против его отставки высказались в Комитете ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики.

13 декабря председатель Верховной Рады Украины Стефанчук отметил, что заявление министра культуры Украины Александра Ткаченко об отставке официально в ВР не зарегистрировано.

Справка УНИАН. Ткаченко был назначен министром культуры и информационной политики Украины 4 июня 2020 года.

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Автор: Надя Пришляк