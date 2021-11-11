Ткаченко отметил, что ему в министерстве удалось сделать 50% из запланированного.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал заявление об отставке.

Об этом он сообщил на странице в Facebook.

"Сегодня отправил свое заявление председателю ВР Руслану Стефанчуку", - заявил Ткаченко.

Причиной решения он назвал отделение Госкино от министерства под непосредственным управлением Кабмина.

Читайте такжеЗеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге – опрос"Вместо продолжения воплощения европейской концепции реформы о передаче службам и соответствующим агентствам операционных функций, на чем я настаивал с февраля, принимается решение, с которым я согласиться не могу", – ответил Ткаченко.

Еще одной причиной отставки, которую указал Ткаченко, стал бюджет на культуру на следующий год, характер обсуждения которого и финальная сумма для министра были неприемлемы.

Ткаченко отметил, что ему в министерстве удалось сделать 50% из запланированного.

Как писал УНИАН, Верховная Рада назначила депутата от "Слуги народа" Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики в июне 2020 года.

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Автор: Яна Ставская