Семь стран Евросоюза высказывали предложения предоставить Украине другой формат, а не статус кандидата.

Вице-премьер-министр по евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что в ЕС есть семь стран, которые говорили о других форматах для Украины, а не статусе кандидата, прежде всего, три из них пока не хотят давать "зеленый свет" для Киева.

Об этом Стефанишина сообщила во время визита в Брюссель, передает DW.

"В целом примерно семь стран Евросоюза - это не восточноевропейские и не балтийские страны, как вы можете себе представить, - высказывали предложения по какому-то другому формату, предлагая экстракандидатство или условное кандидатство. Было очень много разных предложений. Но фактически есть три основные страны, которые сегодня не хотят давать "зеленый свет" для Украины", - рассказала она.

Вице-премьер не стала называть эти страны, добавив: "Если вы не хотите, чтобы решение было принято 24 числа, то давайте я их назову, и мы будем сидеть и обсуждать".

Речь идет о саммите 23-24 июня, на котором могут принять решение о статусе кандидата для Украины.

"Я уверена, что 24 июня ни один из лидеров Европейского Союза не сможет сказать Украине "нет", - отметила Стефанишина.

Позже издание Bloomberg сообщило, что Нидерланды и Дания выступают против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Вместе с тем, в материале говорится, что Еврокомиссия примет рекомендацию о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС 17 июня.

Как сообщал УНИАН, решение Евросовета о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС ожидается 23-24 июня.

28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

Киев заполнил и передал Еврокомиссии опросник, что было необходимым шагом для предоставления статуса кандидата на членство в ЕС. Первая часть опросника содержит политические и экономические критерии, по которым будет оцениваться готовность Украины получить статус кандидата на членство. Вторая - охватывает оценку соответствия украинского законодательства актам права ЕС.

Официальный Киев надеется, что в июне страны-члены Евросоюза поддержат решение о статусе Украины как кандидата.