По словам нардепа, никаких "Стамбульских договоренностей" не существует.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы "Стамбульские договоренности" 2022 года могут быть основой для переговоров между РФ и Украиной и якобы на это был согласен глава украинской делегации Давид Арахамия. Однако договоренности не были достигнуты, а текст договора стороны не согласовали. Об этом в комментарии для LIGA.net заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко.

"Эти [Стамбульские] договоренности остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров", - сказал Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

По словам президента РФ, "соглашение никуда не делось" и якобы "было парафировано" главой украинской переговорной делегации. Поэтому Путин считает, что документ "вполне устраивал Украину".

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"Дело в том, что никаких "Стамбульских договоренностей" не существует в природе. Путин нагло врет. Да, переговоры происходили, но после того, как весь мир увидел следы российских преступлений в Буче и Ирпене, они потеряли смысл. И никаких договоренностей не было достигнуто", - объяснил Мережко.

Нардеп отметил, что в дипломатической практике о договоренностях можно говорить только тогда, когда стороны "четко и недвусмысленно" совместно согласились на текст документа.

Однако со "Стамбульскими договоренностями" этого не произошло, поэтому никакого согласия не было достигнуто. По словам депутата, Путин и его советники "хорошо понимают", что договоренностей не было, но диктатор все равно продолжает врать.

Относительно якобы "парафирования" договоренностей, политик пояснил, что Путин сознательно врет, несмотря на то, что, вероятно, знает, что означает это понятие в контексте Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года.

Согласно конвенции, парафирование может быть только в том случае, когда обе стороны согласились на то, что текст соглашения полностью согласован и к нему не будут возвращаться.

В то же время такого решения в рамках "Стамбульских договоренностей" не было, поэтому говорить о "парафировании" абсурдно, отмечает Мережко.

"Путин пытается делать вид, что он якобы за "мир" и "дипломатическое решение", но на самом деле он не заинтересован в справедливом мире и соблюдении международного права. Он хочет уничтожить государственность Украины. Это его главная цель. Поэтому переговоры с ним не имеют смысла", - заверил политик.

"Стамбульские договоренности" - что известно

После начала полномасштабного вторжения России в Украину, представители нашей страны и РФ проводили мирные переговоры в Беларуси и Турции.

Лишь в конце апреля 2024 года был впервые опубликован текст мирного договора, который не состоялся, немецким изданием Welt. Согласно проекту мирного договора, Украина должна была придерживаться "постоянного нейтралитета", а именно отказаться от членства в военном союзе, включая НАТО.

Кроме того, Украина должна была отказаться от производства и получения ядерного оружия, не пускать иностранные войска в страну и не пропускать вооружение. Также наша страна должна была не предоставлять свою инфраструктуру, включая аэродромы и морские порты, другим странам; воздерживаться от проведения военных учений с иностранным участием и от участия в любых военных конфликтах; законодательно запретить "фашизм, нацизм и агрессивный национализм".

В то же время Россия обязывалась больше не нападать на Украину, в случае нападения страны-гаранты должны были поддержать ее в течение 3 дней, однако оккупированные части Донецкой и Луганской областей частично оставались бы за РФ. Крым и порт Севастополь исключались из гарантий безопасности, что, фактически, означало бы передачу контроля над полуостровом России.

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