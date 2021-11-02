Парламент уже совсем скоро возьмется за рассмотрение кадровых вопросов, поделился представитель Кабмина.

Верховная Рада в среду, 3 ноября, рассмотрит отставку с должностей пяти министров.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Кабинета министров в парламенте Тарас Мельничук.

Он сообщил, что Верховная Рада Украины завтра, 3 ноября, во время пленарного заседания рассмотрит правительственные кадровые вопросы, а именно:

– об увольнении Абрамовского Романа Романовича с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;

– об увольнении Любченко Алексея Николаевича с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины;

– об освобождении Резникова Алексея Юрьевича с должности вице-премьер-министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

– об увольнении Уруского Олега Семеновича с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;

– об увольнении Тарана Андрея Васильевича с должности министра обороны Украины.

Читайте такжеИзбран первый заместитель председателя фракции "Слуга народа"Напомним, 1 ноября председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, какие и почему кадровые изменения предлагается осуществить в правительстве.

В частности, министром обороны предлагают назначить нынешнего вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова вместо Андрея Тарана, а министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий – депутата от "Слуги народа" Ирину Верещук.

Главу Государственной таможенной службы Павла Рябикина предлагается назначить министром по вопросам стратегических отраслей промышленности вместо Олега Уруского.

Кроме того, на должность министра защиты окружающей среды вместо Романа Абрамовского рассматривается кандидатура его заместителя Руслана Стрельца, а на должность первого вице-премьер-министра - министра экономики Алексея Любченко – кандидатура заместителя руководителя Офиса президента Юлии Свириденко.

Автор: Виталий Саенко