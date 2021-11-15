Новоизбранные нардепы скоро принесут присягу, поделились в партии "Слуга народа".

Во вторник, 16 ноября, трое новоизбранных народных депутатов должны принести присягу в Верховной Раде Украины.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале партии "Слуга народа".

"На заседании фракции "Слуга народа" представили трех новоизбранных народных депутатов: Сергея Кострийчука, Сергея Козыря и Виталия Войцеховского. Уже завтра они принесут присягу и присоединятся к команде "Слуги народа" в Верховной Раде", – говорится в сообщении.

Напомним, 9 ноября ЦИК признала избранным народным депутатом Сергея Кострийчука, который зайдет в Раду вместо Ирины Верещук, которую назначили вице-премьер-министром – министром реинтеграции временно оккупированных территорий.

Кроме того, в этот же день ЦИК установила результаты промежуточных выборов народных депутатов в округах в Херсонской и Черкасской областях и признала избранным народным депутатом в округе №197 Виталия Войцеховского от "Слуги народа", а в округе №184 – Сергея Козыря также от "СН".

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Автор: Таня Поляковская