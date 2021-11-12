Это Сергей Кострийчук, который зайдет в Раду вместо Ирины Верещук, а также Виталий Войцеховский и Сергей Козырь, победившие на выборах в округах №№197, 184.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала трех нардепов от "Слуги народа".

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение члены ЦИК приняли на сегодняшнем заседании комиссии.

В частности, это Сергей Кострийчук, Виталий Войцеховский и Сергей Козырь.

Во время заседания председатель ЦИК Олег Диденко вручил им временные удостоверения нардепов.

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Как сообщал УНИАН, 9 ноября ЦИК признала избранным народным депутатом Сергея Кострийчука, который зайдет в Раду вместо Ирины Верещук, которую назначили вице-премьер-министром — министром реинтеграции временно оккупированных территорий.

Кроме того, в этот же день ЦИК установила результаты промежуточных выборов народных депутатов в округах на в Херсонской и Черкасской областях и признала избранным народным депутатом в округе №197 Виталия Войцеховского от "Слуги народа", а в округе №184 - Сергея Козыря также от "Слуги народа".

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Автор: Антонина Доломанжи