Центральная избирательная комиссия зарегистрировала трех нардепов от "Слуги народа".
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение члены ЦИК приняли на сегодняшнем заседании комиссии.
В частности, это Сергей Кострийчук, Виталий Войцеховский и Сергей Козырь.
Во время заседания председатель ЦИК Олег Диденко вручил им временные удостоверения нардепов.
Читайте такжеВерховная Рада пополнится тремя новыми "Слугами народа"
Как сообщал УНИАН, 9 ноября ЦИК признала избранным народным депутатом Сергея Кострийчука, который зайдет в Раду вместо Ирины Верещук, которую назначили вице-премьер-министром — министром реинтеграции временно оккупированных территорий.
Кроме того, в этот же день ЦИК установила результаты промежуточных выборов народных депутатов в округах на в Херсонской и Черкасской областях и признала избранным народным депутатом в округе №197 Виталия Войцеховского от "Слуги народа", а в округе №184 - Сергея Козыря также от "Слуги народа".
Вас также могут заинтересовать новости