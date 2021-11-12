Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, планируют ли на съезде партии принимать решение о лишении Дмитрия Разумкова депутатского мандата.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в кулуарах программы "Свобода слова Савика Шустера".
Читайте также"Слуги народа" в понедельник проведут заседание фракции: о чем будут говорить"Мне кажется, что кроме страхов самого Разумкова, такой информации мы не присылали никому. У нас действительно будет съезд. Вопроса на съезде такого нет", - сказал парламентарий.
Арахамия подчеркнул, что сейчас в повестке дня вопроса о лишении Разумкова депутатского мандата нет.
Как сообщал УНИАН, 2 ноября Разумков заявил, что не исключает, что на съезде партии "Слуга народа" может быть принято решение о лишение его депутатского мандата.
Съезд "Слуги народа", на котором рассмотрят вопрос ротации руководства партии, состоится в понедельник, 15 ноября.