Свою кандидатуру на должность подал бывший глава службы борьбы с киберпреступностью Руслан Пахомов.

24 декабря 2025 года был объявлен конкурс на должность директора Бюро экономической безопасности. Свою кандидатуру подал и бывший глава службы борьбы с киберпреступностью Руслан Пахомов. Об этом он написал на странице в Facebook.

"От БЭБ зависит, будет ли наша экономика здоровой и сильной, а сильная экономика – это стабильная политика, это гарантии безопасности, это приглашение в международные союзы и альянсы, это то, что надо нам всем. Решение принял, документы подал. С вашей поддержкой вместе поборемся и вместе победим", – отметил кандидат.

Пахомов работал в правоохранительных органах еще в нулевых, однако в начале 2012-го уволился из МВД. По его словам, такое решение было обусловлено несовместимостью ценностей и профессиональных подходов с тогдашним министром МВД Захарченко.

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Последние несколько лет совместно со своей командой Forsego Ukraine работает над трансформацией государственных органов. В частности, они разработали платформу по фиксации военных преступлений warcrimes.gov.ua для Офиса Генпрокурора и осуществляют перезапуск Электронного суда.

Напомним, БЭБ был создан в конце 2021 года, однако никаких видимых результатов орган не продемонстрировал, зато погряз в коррупционных скандалах.

В июне Верховная Рада проголосовала за законопроект о перезагрузке БЭБ, предусматривающий смену главы и переаттестацию всех работников.

Подать заявки на участие в конкурсе можно до 24 января.