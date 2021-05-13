В частности, во время тренинга американская сторона делилась опытом по выявлению фактов применения такого оружия.

Правоохранители и эксперты из США провели тренинг для украинских коллег по противодействию применению оружия массового уничтожения.

Об этом сообщает Государственный департамент США.

"Соединенные Штаты недавно провели виртуальную учебную подготовку с партнерами из Украины, чтобы помочь местным силам безопасности, правоохранительным органам и службам оперативного реагирования определять, отвечать и расследовать убийства, совершенные с применением оружия массового уничтожения", - говорится в сообщении.

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В связи с этим отмечается, что последние события в Европе свидетельствуют о реальной угрозе целенаправленных атак с применением оружия массового уничтожения, санкционированных правительствами.

Подчеркивается, что страны должны иметь возможность применять эффективные национальные меры, иметь особенно надежную и отлаженную коммуникацию между техническими экспертами, правоохранителями и представителями национальных сил безопасности.

Американские правоохранители и медицинские эксперты предоставили украинским чиновникам информацию для определения медицинских симптомов, которые указывают на применение материалов оружия массового уничтожения, и сообщили о специфических мерах, которые позволяют безопасно выявлять и реагировать на инциденты, связанные с оружием массового уничтожения.

"Соединенные Штаты настроены работать с союзниками и партнерами для противодействия российской вредной деятельности, и в частности применению оружия массового уничтожения в качестве инструмента для убийств", - говорится в заявлении.

Использование Россией отравляющих веществ

Как известно, Россия разрабатывает и применяет против политических оппонентов химические виды оружия, и в частности нервно-паралитическое вещество "Новичок".

В частности, 4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили веществом "Новичок" в Солсбери. Правительство Великобритании заявило, что вещество военного происхождения, которым были отравлены Скрипали, разработано в России. Европейский Союз ввел санкции против начальника Главного разведывательного управления Генштаба РФ Игоря Костюкова и трех его подчиненных за применение химического оружия в Солсбери, которые действуют до октября 2021 года.

В августе 2020 года стало известно об отравлении "Новичком" критика Кремля Алексея Навального. Эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ обнаружили в крови, моче и на коже Навального следы ядовитого вещества из группы "Новичок".

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Автор: Виталий Саенко