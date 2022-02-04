Министр иностранных дел прокомментировал информацию о подготовке РФ фейкового видео, которое должно было стать поводом для вторжения.

Соединенные Штаты Америки передали Украине информацию о том, что Россия планирует сфабриковать повод для вторжения с помощью создания фейкового видео.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал во время онлайн-брифинга.

"Соединенные Штаты незадолго до обнародования информации (в СМИ) поделились ею с нами, предупредили о том, что такая информация есть в наличии. Мы сейчас ждем больше деталей. И что касается украинской разведки, то надо сейчас вопрос направить к ним. Я пока никаких отчетов не видел", - сказал Кулеба.

Он добавил, что сегодня обязательно поговорит с коллегами из разведывательных органов Украины.

"Мы знали от Соединенных Штатов, что такая информация будет обнародована. В принципе, то, что было обнародовано, нас не удивляет. Мы с вами с 2014 года видели много коварных действий Российской Федерации, и мы видели, что они ни перед чем не останавливаются, когда пытаются что-то сфальсифицировать и обвинить в чем-то очередном Украину. Собственно, вся операция по незаконной оккупации Крыма так же состоялась, что называется, под "фальшивым флагом", потому что российские солдаты сняли с себя всякие знаки отличия, любые символы, которые могли их идентифицировать, и под неопознаваемым флагом оккупировали Крым. Хотя все понимали, что это россияне", - отметил Кулеба.

По словам главы МИД, Украина продолжит сотрудничество с США по линии разведки и дипломатии с целью разоблачения злонамерений РФ.

"В этой ситуации очень важно, что любые планы, любые намерения России выводятся на свет, и, соответственно, нам удается их срывать", - добавил министр.

Читайте такжеЗаставлял ходит: в Донецкой области отчим до смерти забил 3-летнего сына с инвалидностью (видео)Как сообщал УНИАН, 2 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Украина считает возможным нападение на Россию для того, чтобы, например, посягнуть на "российский регион" Крым...".

Кроме того, по информации западных СМИ, разведка Соединенных Штатов получила данные о плане России сфабриковать повод для вторжения в Украину с использованием фейкового видео. По сценарию в ролике русские хотели изобразить "нападение украинских военных на территорию РФ, или на русскоязычное население на Донбассе. Осведомленные источники изданий отмечают, что этот план одобрили на самом высоком уровне в Москве.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что Украина пока не планирует военных операций по возвращению временно оккупированного Крыма и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

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