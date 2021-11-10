Наша страна и Штаты открыли новую страницу в двусторонних отношениях, считает глава украинского МИД.

Украина и Соединенные Штаты Америки подписали обновленную Хартию о стратегическом партнерстве между странами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебою по итогам заседания Комиссии стратегического партнерства Украина-США. Трансляция из Вашингтона велась Госдепартаментом США в YouTube.

"Обновленная Хартия стратегического партнерства США и Украины, которая сегодня подписана министром иностранных дел и мной, подтверждает непоколебимую преданность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Она отражает постоянную приверженность наших стран достигать общие приоритеты, определенные в совместном заявлении, подписанном 1 сентября президентом Байденом и президентом Зеленским, и выделяет несколько направлений сотрудничества, в том числе в области безопасности, верховенства права и экономической трансформации", – отметил Блинкен.

Читайте такжеУкраина и США подписали соглашение, которое касается путешествийВ свою очередь, Кулеба считает, что сегодня Украина и США открыли новую страницу в двусторонних отношениях.

По его словам, подписанная обновленная Хартия модернизирует предыдущую хартию, подписанную в 2008 году в совсем другом мире.

По его словам, обновленная Хартия отражает новый уровень сотрудничества между странами и позволяет совместными усилиями "противодействовать общим вызовам более эффективным способом".

Ранее представитель Государственного департамента США Нед Прайс говорил, что администрация США считает нужным подписать в ноябре текущего года новую Хартию о стратегическом партнерстве с Украиной, чтобы показать в ней современные реалии.

Автор: Виталий Саенко