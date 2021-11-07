Сторонам необходимо обновить одобренную хартию, сказал представитель Госдепартамента США.

Администрация США считает нужным подписать в ноябре текущего года новую хартию о стратегическом партнерстве с Украиной, чтобы отразить в ней современные реалии.

Об этом сказал во время брифинга представитель Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Нам нужно обновить хартию, чтобы в ней говорилось о вызовах XXI века", – отметил он.

Читайте такжеУкраина и США подписали соглашение, которое касается путешествийПрайс напомнил, что 10 ноября государственный секретарь США Энтони Блинкен будет принимать главу Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу. Именно тогда стороны планируют подписать новую хартию.

Ранее стало известно, что 10 ноября в Вашингтоне Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен проведут заседание Комиссии стратегического партнерства Украина – США, на котором, в частности, должны рассмотреть план трансформации Украины.

Напомним, в начале ноября президент Украины Владимир Зеленский на полях конференции ООН по вопросам изменения климата COP26 в Глазго (Великобритания) обсудил с Энтони Блинкеном напряженную ситуацию с безопасностью на Донбассе.

Автор: Тамара Отовская