Сейчас четверть населения оценивают направление движения страны как правильное, две трети - как неправильное, еще 9% затруднились ответить.

Среди политиков, занимавших пост президента Украины, самый высокий рейтинг доверия к действующему главе государства Владимиру Зеленскому: доверяют - 46%, не доверяют - 51%.

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса, проведенного 16-18 мая социологической группой «Рейтинг».

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В частности, по данным опроса, четверть населения оценивают направление движения страны как правильное, две трети - как неправильное, еще 9% затруднились ответить. Более положительно оценивают ситуацию молодые респонденты и сторонники партий «Слуга народа» и «Голоса».

Среди политиков, занимавших пост президента Украины, самый высокий рейтинг доверия к действующему главе государства Владимиру Зеленскому (доверяют - 46%, не доверяют - 51%). Леониду Кучме доверяют 36%, не доверяют - 58%. Леониду Кравчуку доверяют 36%, не доверяют - 53%. Виктору Ющенко доверяют 29%, не доверяют - 66%. Петру Порошенко доверяют - 24%, не доверяют - 75%. Виктору Януковичу доверяют 15%, не доверяют - 82%.

"По сравнению баланса доверия/недоверия на втором году президентства ситуация у Зеленского заметно отличается в лучшую сторону, чем у двух его предшественников Порошенко и Януковича", - говорится в сообщении.

*** В опросе методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) приняли участие 2 тыс. 500 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2%.

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Автор: Константин Гончаров