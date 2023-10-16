Президент Владимир Зеленский отмечает, что для Украины важна помощь в зимний период, в частности, защита объектов критической инфраструктуры.

Поддержка Украины Соединенными Штатами непреклонна в вопросах безопасности и экономики. Об этом сказала специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер во время встречи в Киеве с президентом Владимиром Зеленским.

Она напомнила о словах президента США Байдена, что ни при каких обстоятельствах нельзя допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана. "Итак, мы работаем над этим. И даже вчера вечером он разговаривал с нами, чтобы убедиться, что мы получаем то, что нам нужно от нашего правительства. Поэтому мы очень тесно сотрудничаем", - отметила Прицкер.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что визит Прицкер является сигналом прочной поддержки Украины со стороны США. По его словам, сейчас есть некоторые вызовы в Конгрессе США, но для украинцев важно во время войны иметь поддержку и не остаться в одиночестве с вызовами. "Нам важно понимать, что Соединенные Штаты готовы помочь Украине пройти зимний период и защитить объекты критической инфраструктуры", - сказал он.

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Зеленский отметил, что все партнеры Украины подробно проинформированы о срочных потребностях по усилению системы противовоздушной обороны нашей страны для защиты городов, маршрутов отечественного экспорта и критической инфраструктуры.

На встрече затронут вопрос обеспечения макрофинансовой стабильности Украины в 2024 году.

Зеленский отметил, что важна реализация проектов восстановления Украины, а они требуют частных инвестиций. Поэтому украинская сторона рассчитывает на активное привлечение американского бизнеса к долгосрочным проектам в наиболее перспективных отраслях украинской экономики, таких как сельское хозяйство, машиностроение, химическая промышленность.

"Особый интерес представляет участие американских компаний в реконструкции украинской энергетической системы. Это особенно актуально в преддверии зимнего периода, когда агрессор ожидаемо усилит атаки на объекты энергетической инфраструктуры", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что для привлечения инвестиций нужно разработать механизмы гарантирования рисков.

На встрече также говорилось об использовании замороженных российских активов как существенного источника средств для восстановления Украины.

Поддержка Украины со стороны США

Как сообщал УНИАН, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что поддержка Украины остается "наивысшим приоритетом" для Соединенных Штатов и Европы, назвав это крайне важным для поддержки военной борьбы Украины против вторжения России.

По ее словам, администрация Байдена настроена поддерживать Украину "столько, сколько это потребуется", и будет бороться за то, чтобы двухпартийное большинство в Конгрессе США утвердило "стабильную" и бесперебойную помощь разрушенной войной стране.

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