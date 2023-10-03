Байдену придется идти на значительные уступки республиканцам, чтобы поддержка Киева продолжалась.

Внутриполитическая поляризация в США сказывается на внешней политике этого государства, что вызывает серьезное беспокойство у союзников и партнеров. Особенно в контексте поддержки Украины. Об этом пишет Financial Times, анализируя скандал с временным бюджетом США, откуда выбросили помощь Украине.

Издание отмечает, что официальные лица США, включая президента Джо Байдена, длительное время выражали уверенность, что Конгресс продолжит предоставлять Украине миллиарды долларов помощи даже в условиях высокого напряжения в разделенном Вашингтоне. Однако ситуация с американским бюджетом, в котором Киев лишили какой-либо помощи, показала, насколько непредсказуемой может быть поддержка США.

"Наши союзники и враги видят, что существует очень серьезный вопрос относительно Америки. Следующий раунд финансирования пройдет, но каждый раз становится все труднее", — сказал стратег республиканцев Даг Хэй.

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"Проблема сейчас в том, и это важно для европейцев, что нарастающая политическая поляризация Америки распространилась на внешнюю политику", – сказал Макс Бергманн, директор программы Европы, России и Евразии Центра стратегических и международных исследований вашингтонского аналитического центра.

И хотя после скандального принятия временного бюджета Вашингтон продолжил уверять в дальнейшей поддержке Украины, вопрос остается крайне острым. Член Палаты представителей от Демократической партии Эбигейл Спанбергер говорит, что видит постепенное сокращение республиканской поддержки Украины в нижней палате Конгресса, описав это как "успех российских пропагандистов".

"Мы наблюдаем отход от поддержки [Украины] со стороны некоторых моих коллег-республиканцев, которые все больше не желают поддерживать американские ценности и дело демократии", — посетовала она, но заверила, что настроена оптимистично относительно дальнейшей поддержки Киева.

Собеседники Financial Times среди наблюдателей и помощников конгрессменов высказали предположение, что Конгресс бы непременно утвердил помощь Украине, если бы речь шла только о ней, а не обо всем бюджетном пакете в целом. По словам одного высокопоставленного помощника Конгресса, принятие временного бюджета решало одну главную задачу – избежать "шатдауна" и обеспечить финансирование правительства США здесь и сейчас.

Впрочем часть собеседников Financial Times уверяет, что к финансированию Украины тоже есть вопросы, и Байдену надо лучше объяснить конгрессменам стратегию этих расходов и, возможно, пойти на уступки республиканцам в чем-то.

"Возможно, в будущем появится определенная сделка, но это будет довольно высокая цена с республиканцами в Палате представителей", – говорят источники.

Американская поддержка Украины - последние новости

Как писал УНИАН, в субботу Конгресс США принял временный бюджет на 45 дней, в котором не было предусмотрено расходов на поддержку Украины. После этого в Белом доме стали настаивать, что о полном и окончательном прекращении помощи Украине пока речь не идет. Более того, в администрации Байдена даже пообещали, что в ближайшие дни объявят новый пакет помощи за счет средств, которые были предусмотрены предварительным бюджетом.

Кроме того, сегодня президент Байден специально провел большую видеоконференцию с главными союзниками и партнерами, чтобы заверить их, что США не вышли из игры и продолжат поддерживать Украину. По его словам, Конграс непременно утвердит следующий раунд финансирования помощи украинцам.

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